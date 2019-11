Sophia Flörsch keert met HWA Racelab terug op Macau

Sophia Flörsch zal over twee weken aan de start staan van de bekende Formule 3-race op Macau. Dat doet de Duitse dame met HWA Racelab, dat verder Jake Hughes en Keyvan Andres afvaardigt naar Azië.

Vorig jaar haalde Flörsch het nieuws met haar optreden in Macau, maar dat gebeurde helaas niet door de goede prestaties die ze daar neerzette. Ze werd in een klap wereldwijd bekend door een enorme crash, waarbij ze achterwaarts door de hekken en tegen een stand voor fotografen vloog. Flörsch liep daarbij kwetsuren op aan haar wervelkolom, maar blijvende gevolgen bleven uit.

Flörsch heeft er geen geheim van gemaakt dat ze graag terug zou willen keren in Macau en die kans krijgt ze dus over twee weken. Namens HWA Racelab zal ze de race op het krappe stratencircuit mogen rijden, samen met Andres en Hughes. Laatstgenoemden reden ook namens het team in het nieuwe Formule 3-kampioenschap van dit jaar, evenals Bent Viscaal. Voor de Nederlander is echter geen plek bij het team in Macau.

"Ik verheug me er enorm op om weer in Macau te racen", vertelde Flörsch tegen de website van HWA Racelab. "Vorig jaar reed ik daar voor het eerst en tot mijn ongeval was dit het meest geweldige evenement waarbij ik heb mogen racen. Het circuit is fenomenaal. Daar mogen rijden geeft je zoveel plezier. In een Formule 3-auto is dat echt ongelooflijk en ik reed iedere ronde met een grijns op mijn gezicht."

Voor Flörsch is deelname aan de FIA F3 World Cup een droom die ze verwezenlijkt heeft. "Voor mij was na het ongeluk duidelijk: ik wil terug in de auto en ik wil weer terug naar Macau. Dat het dit jaar al gebeurt, bewijst dat je je dromen kan bereiken, als je er maar in gelooft en als je er hard voor werkt."