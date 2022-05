Hoofdrace: Drugovich wint in Monaco na gevecht met Pourchaire

Ondanks verwoedde pogingen van titelconcurrent Theo Pourchaire, stond er opnieuw geen maat op kampioenschapsleider Felipe Drugovich. De MP Motorsport-coureur moest er in de straten van Monaco wel hard voor knokken om de zege binnen te slepen. De Braziliaan bouwde de voorsprong in het kampioenschap verder uit ondanks een nul-resultaat in de sprintrace. Jüri Vips was niet snel genoeg om zich in de strijd te mengen en nam genoegen met de derde plaats.

Jack Doohan bracht opnieuw een solide aantal punten naar huis als vierde, voor Enzo Fittipaldi en Marcus Armstrong. De winnaar van de sprintrace van gisteren, Dennis Hauger, eindigde als zevende op een alternatieve strategie. Teamgenoot bij Prema, Jehan Daruvala, finishte net als in de sprintrace achter Hauger. Dit keer niet als tweede, maar op de achtste positie.

Richard Verschoor kwam ondanks de snelste ronde niet verder dan P12. Voor die snelste ronde krijgt de Nederlander geen punt omdat de Trident-coureur niet finishte binnen de top tien.