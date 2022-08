Sprintrace: Lawson wint overtuigend op Spa, Verschoor in de punten

Red Bull-junior Liam Lawson heeft vanaf P4 de sprintrace op Spa-Francorchamps gewonnen en daarmee de derde race van 2022. De Nieuw-Zeelander bleef Australiër Jack Doohan voor en beiden zorgden daarmee voor een feestje Down Under. Ralph Boschung, die sinds 2017 al in deze klasse rijdt, pakte zijn derde podium uit zijn Formule 2-loopbaan. Richard Verschoor werd vijfde en reed kortstondig op de derde positie.

Samenvatting

De top tien van de kwalificatie werd omgedraaid. Polesitter en MP Motorsport-coureur Felipe Drugovich startte vanaf P10 en Boschung mocht vooraan beginnen.

Voordat de sprintrace in de Ardennen begon viel nummer twee op de startgrid Jehan Daruvala al uit voordat er überhaupt een meter was gereden.

Bij de start kwamen Lawson en kampioenschapsleider Drugovich zeer goed weg van hun startplek. Lawson schoof op naar P2 en Drugovich won vier plekjes. Verschoor nam de derde plek over van Theo Pourchaire, de titelrivaal van Drugovich.

In ronde twee nam Lawson de leiding over van Boschung. Verschoor op P3 kreeg de hete adem van Doohan in zijn nek en een paar ronden later ging de Carlin-coureur de Nederlander voorbij.

Drugovich zat al op de staart van zijn concurrent Pourchaire, maar kwam er niet voorbij. Diezelfde Pourchaire zat weer vast achter Verschoor. Veel wisselingen om posities kwamen dus niet ondanks meerdere pogingen.

Logan Sargeant vergaloppeerde in ronde 11 bij Pouhan en kwam hard in de bandenstapels terecht. De Safety Car reed meteen naar buiten.

Van de toppers dook Drugovich als enige naar binnen om te switchen naar de zachtere band en koos daarmee voor een alternatieve strategie voor een beter resultaat. De Braziliaan viel terug naar P12 maar wel rubber die veel sneller was dan bij de anderen.

Toen de baan weer werd vrijgegeven, waren er nog vier ronden te gaan. Drugovich verschalkte de ene na andere coureur en kwam in de laatste ronde net tekort voor het podium, maar bleef wel titelkandidaat Pourchaire voor.

Doohan werd tweede door in de absolute slotfase Boschung te passeren bij Les Combes en finishte achter nummer één Lawson.

Stand

Drugovich (187) heeft 25 punten voorsprong op Pourchaire (162). Lawson (99) is door zijn zege doorgeschoven naar P5.

Bij de teams zakt het Nederlandse MP Motorsport naar de derde, maar heeft maar acht punten achterstand op Carlin. ART Grand Prix gaat ruim op kop met 35 punten in het voordeel.

Zondagochtend is de hoofdrace met Drugovich op poleposition.