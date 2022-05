Hoofdrace: Imponerende Drugovich wint in Barcelona vanaf P10

Na de sprintrace van zaterdag heeft kampioenschapsleider Felipe Drugovich ook op imponerende wijze de hoofdrace gewonnen. De Braziliaan in dienst van het Nederlandse MP Motorsport begon vanaf P10 en werkte zich naar voren door een sterke start, een goede strategie, puik bandenmanagement en strakke inhaalacties.

De als eerste gestarte Jack Doohan met vlakbij Frederik Vesti wisten geen raad met de ontketende Braziliaan en moesten genoegen nemen met plaats twee en drie. De als tweede gestarte Juri Vips, die tijdens de eerste vrije training de F1-wagen van Red Bull aan de tand mocht voelen, kende opnieuw een teleurstellende wedstrijd. De Est werd zeventiende, vlak voor Richard Verschoor die vanaf P20 niks kon uitrichten.

De wedstrijd werd na vier ronden opgeschikt door de stilstaande wagen van Jehan Daruvala. De Indiër stond in bocht zeven midden op de baan zonder zichtbare schade. Meteen stuurde de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op. In de herhaling was te zien dat zijn auto stil viel. Ayumu Iwasa kon Daruvala niet helemaal ontwijken en beschadigde zijn voorvleugel en moest vroegtijdig de pits in duiken.

Drugovich die als een raket uit de startblokken kwam, waande zich een weg naar voren en bleef het langste door rijden op de zachte band. Daarmee pakte de MP Motorsport-coureur een groot voordeel ten op zichte van zijn concurrenten. Na zijn stop kwamen de leiders, Doohan en Vesti, snel in zijn vizier en zonder al te veel moeite ging Drugovich ze voorbij.

Zijn directe concurrent om de titel, Theo Pourchaire, had in het begin geen vat op de Braziliaan. In de eerste ronde werd de Fransman gepasseerd door Drugovich. De ART Grand Prix-coureur kon hem niet bijbenen en moest zijn missie om de achterstand in het kampioenschap te verkleinen bijstellen. Verder dan een achtste plek en twee schamele punten kwam de Fransman niet. Hoewel Pourchaire tweede staat in de rangschikking, is het gat naar Drugovich vergroot naar 26 punten.

Verschoor is vier races op rij buiten de top tien geëindigd. Na een sterke opening van het seizoen met een eerste, tweede en vijfde plaats, is de klad erin gekomen. Door de puntloze scores is de Trident-coureur gezakt naar de zevende positie.

De volgende ontmoeting is in het prinsdom van Monaco. De vijfde ronde van het kampioenschap is volgende week.