Zhou herpakt zich na matige zaterdag en wint hoofdrace

Gianyu Zhou heeft in de Formule 2 de hoofdrace op het iconische Silverstone gewonnen. De Chinees herpakte zich na een teleurstellende zaterdag waarbij hij door een uitvalbeurt en een elfde plaats geen enkel punt wist te scoren. Richard Verschoor was lang in gevecht om het podium, maar werd uiteindelijk vierde.

Raceverslag

De kwalificatie van vrijdag bepaalt de startgrid voor de hoofdrace. Oscar Piastri en kampioenschapsleider start op pole met naast zich Alpine-junior Gianyu Zhou. Verschoor, de winnaar van de tweede sprintrace, start als derde.

Ten opzichte van de sprintraces speelt strategie in de Feature Race een grotere rol. Rijders zijn verplicht om twee verschillende compounds te gebruiken.

Als de lichten uit zijn, pakt Zhou de leiding af van Piastri. Verschoor verliest één plekje aan Dan Ticktum. De rest van het veld komt ook ongeschonden door. Dat was in de sprintraces wel anders met gelijk in de eerste ronde een neutralisatie na incidenten.

In de openingsfase is er nog niet veel actie. De top vier heeft zelfs een gaatje geslagen naar de achtervolgers. Voordat de wedstrijd echt kan ontvouwen, is het wachten op de eerste serie pitstops. Coureurs willen net als in de Formule 1, zolang mogelijk op hun banden doorrijden.

Ticktum opent de dans met het wisselen van banden en stapt over naar een hardere band. Zhou. Piastri, de nummer twee in dr race, komt een ronde later. De PREMA-coureur blijft voor Ticktum bij het uitgaan in de pits, maar kan op zijn koude bandjes hem niet tegenhouden en verliest zijn positie aan de Brit.

In de tussentijd kent Christian Lundgaard problemen in de pitsstraat. Na het wegrijden bij zijn garage schiet spontaan zijn linkerachterwiel eraf. De Deense ART Grand rijdt stijf achteraan en moet daarna een stop-and-go-penalty.

Gianyu Zhou blijft langer doorrijden met een sterke racesnelheid. De UNI-Virtuosi-coureur komt pas in de negende ronde binnen. De Chinees, die bij de tweede sprintrace uitviel na een spin, komt voor zijn directe concurrenten de baan weer op. De Alpine-coureur heeft hierdoor de leiding virtueel in handen.

Verschoor is de laatste van de kop die stopt voor een bandenwissel. De MP-Motorsport-coureur stapt in ronde 12 ook over naar de harde band. De Nederlander komt achter Piastri, Ticktum en Zhou de baan op, maar heeft het voordeel van versere banden en rijdt het gat dicht naar Piastri op P3.

Tussen Verschoor en de kampioenschapsleider ontstaat een spannend gevecht om het laatste podiumplekje. De Nederlander is binnen een seconde van Piastri gekomen en heeft nog vijf ronden om hem in te halen.

De eerste inhaalpoging komt in ronde 27 op het rechte stuk richting Stowe. Maar meer dan een speldenprik is het niet. Toch lijkt het erop dat Piastri het niet meer kan volhouden en heeft de MP-Motorsport-coureur dichter achter zich.

Bij de volgende mogelijkheid zet Verschoor hem er wel naast en zij aan zij denderen beiden. Maar Piastri verdedigt met hand en tand en kan voor de Nederlander blijven en wordt uiteindelijk derde.

Zhou wint overtuigend voor Ticktum en pakt zijn derde zege van het seizoen. Piastri behoudt de leiding in de stand.

Rectificatie

Bij de eerste en tweede sprintrace werd vermeld dat Robert Shwartzman kampioenschapsleider was, dit moest Oscar Piastri zijn. De Australiër behaalde in de eerste sprintrace de snelste ronde in plaats van Shwartzman en dat leverde hem de koppositie op in de rangschikking.