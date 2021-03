Zhou wint spannende hoofdrace, Verschoor grijpt net naast podium

De hoofdrace in Bahrein is gewonnen door Gianyu Zhou. De Renault-protogé pakte vanaf pole zijn tweede zege ooit in de Formule 2. De Chinees finishte na 32 ronden voor Dan Ticktum en Liam Lawson. Richard Verschoor greep net naast het podium en werd vierde. Bent Viscaal speelde geen hoofdrol en kwam als zeventiende over de streep. In het kampioenschap heeft Zhou de leiding gepakt.

Voor de eerste keer werd de hoofdrace verreden op zondag. De startopstelling werd bepaald door de kwalificatie op de vrijdag. Net als de zaterdag zorgde chaos bij de start meteen voor een neutralisatie. Robert Shwartzman was de boosdoener. De Rus knalde op achterkant van Roy Nissany. Die spinde en nam onbedoeld Lirim Zendeli mee. Shwartzman kreeg voor zijn actie een drive-thru-penalty.

Toen de safety car naar binnen ging lag Christian Lundgaard voorop met daarachter Felipe Drugovich en Zhou. Marcus Armstrong had een wereldstart. De Nieuw-Zeelander kwam van plaats dertien en reed op plaats zes achter Verschoor.

De winnaar van de tweede race Oscar Piastri baande een weg naar voren. Na de start lag de pupil van Mark Webber op de vierde plaats, maar de Formule 3-kampioen van 2020 verschalkte al snel Zhou en Jehan Daruvala en klom daarmee op naar de tweede plek. Lundgaard reed nog steeds aan de leiding, maar Piastri kwam steeds dichterbij.

Verschoor kreeg net als de eerste sprintrace Ticktum in zijn spiegels. Toen tikte de Engelsman Verschoor uit de race, maar dit keer ging de inhaalactie van Ticktum volgens het boekje en pakte de zesde positie af van hem. Daarna verloor de Nederlander steeds meer posities en kwam op positie tien terecht.

Vooraan drong Piastri aan bij Lundgaard en kon in ronde 13 de leiding overnemen van Lundgaard. Meteen daarna besloot Lundgaard naar binnen te duiken voor een setje nieuwe banden. Lundgaard was de eerste van de kop die naar binnen ging. De nog niet gestopte Armstrong en Verschoor kwamen hierdoor aan de kop.

In de zestiende ronde kwam de Braziliaan Gianluca Petecof stil te staan. Dat zorgde eerste voor een Virtual Safety Car. Echter besloot de wedstrijdleiding toch een safety car de baan op te sturen. Armstrong en Verschoor buitten de situatie uit door direct van banden te wisselen. Door deze 'gratis' tijd kon Armstrong aan de leiding blijven en kwam Verschoor achter Piastri terecht op de derde plek.

Bij de herstart had Verschoor het mes tussen zijn tanden. De Nederlander kwam door sterke inhaalacties aan de leiding te liggen. Enige nadeel voor de MP-Motorsports-coureur: hij reed op de zachte band en het was de vraag hoe snel het rubber zou slijten. Verschoor daarom wilde zo snel mogelijk een marge opbouwen, maar het gat werd naar de nummer twee Piastri niet groter dan twee seconden.

Zhou knokte zich terug in de wedstrijd. De Uni-Virtuosi-coureur lag na de neutralisatie op positie zeven, maar door de swtich naar de soft kon de Chinees daarmee zijn voordeel pakken. De een na de ander werd ingehaald en Zhou had alleen nog Verschoor in zijn vizier.

De voorsprong van Verschoor werd kleiner. In ronde 27 was het gat Zhou nog maar vier tienden en de Chinees kon zijn DRS gebruiken om de Nederlander in te halen. De ronde daarna was de strijd beslecht in het voordeel van Zhou. Verschoor zijn banden waren op.

Ticktum drong aan bij Piastri en een prachtig gevecht onstond. De strijd tussen die twee gaf Verschoor eventjes lucht. Drie ronden voor het einde was het raak voor Ticktum. Hij gooide zijn DRS open bij start -en finish en zette hem in bocht 1 aan de binnenkant. Zij aan zij kwamen ze de bocht door. Piastri wilde niet opgeven en raakte de zijkant van de Engelsman in de tweede bocht. De Australiër spinde en het was einde verhaal. Het incident werd nog onderzocht, maar er zou later geen straf worden uitgedeeld. De stilstaande auto van Piastri zorgde voor een Virtual Safety Car.

Bij de hervatting was Verschoor was het duidelijk dat zijn banden op waren. Hij verremde een aantal keer met rokende banden en kon de tweede positie niet vasthouden. Ticktum en Lawson kwamen langszij en Verschoor zag een podium op het laatste moment uit zijn handen glippen.

Ticktum was op stoom en reed naar Zhou toe. Maar de race duurde voor de Engelsman een ronde tekort om de zege te pakken. Zhou kon zijn pole verzilveren en de leiding overnemen in het kampioenschap. Ticktum pakte zijn eerste podium en Lawson kon opnieuw een bokaal mee naar huis nemen met een derde plek.

Verschoor pakte in zijn eerste weekend een vijfde en vierde plek en staat zesde met achttien punten. Zhou staat aan kop met 41 punten door zijn zege en een derde plek in de tweede sprintrace. Bent Viscaal heeft vooralsnog nul punten achter zijn naam. De volgende races zijn in Monaco in het weekend van 20 mei.