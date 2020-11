Felipe Drugovich wint zijn eerste hoofdrace, Schumacher beperkt schade

In een vermakelijke wedstrijd pakte Felipe Drugovich een dominante zege op het Bahrein International Circuit. Callum Ilott werd tweede en snoepte zes punten af van zijn achterstand op kampioenschapsleider Mick Schumacher, die als vierde eindigde. Jehan Daruvala pakte verrassend het laatste podiumplekje en mocht voor het eerst in de Formule 2 naar de prijsuitreiking.

Ilott rook bloed na de kwalificatie. Met zichzelf op poleposition en titelconcurrent Schumacher pas op de vijfde startrij, kon de Brit goede zaken verrichten in de hoofdrace. Yuki Tsunoda, derde in de rangorde, had gisteren een zeer slechte middag vanwege een spin en moest daardoor achteraan starten.

Drugovich die als tweede mocht beginnen, kwam beter weg als Ilott en verschalkte de Brit meteen in bocht een. Schumacher was getergd en schoot als een komeet uit de startblokken en was binnen no-time op plek vier en zette meteen druk op Marcus Armstrong, maar de Nieuw-Zeelander kon de eerste aanval pareren

Ilott begon niet veel later te klagen over zijn achterbanden en moest steeds meer in zijn spiegels kijken. Armstrong voerde de druk op en kon met behulp van DRS er voorbij. Maar het werd van kwaad tot erger, want een ronde later passeerde de kampioenschapsleider Schumacher hem in de eerste bocht.

De Duitser was op stoom en pakte ook de tweede positie af van Armstrong. De Nieuw-Zeelander maakte daarvoor een fout, kwam op het vuil en had in de daaropvolgende bochtencombinatie geen grip meer en moest de Duitser aan zich voorbij laten gaan.

De baan in Sahkir leent zich perfect voor het maken van inhaalacties. Tsunoda, de Japanse Red Bull-protegé, bewees dat door vanaf achteraan door te stoten naar positie elf. De jonge coureur moest in de top vijf eindigen van het kampioenschap om kans te maken op een F1-zitje bij AlphaTauri. Tsunoda heeft namelijk nog niet genoeg punten voor zijn superlicentie.

De eerste reguliere pitstops kwamen in ronde twaalf. Ilott was een van de eerste die vers rubber onder zijn wagen liet monteren. De stop ging allesbehalve vlekkeloos en verloor luttele seconden door een vastzittend linkervoorwiel.

In de tussentijd bouwde Drugovich, de leider in de race, zijn voorsprong uit. Met nog de helft te gaan, was het verschil met Schumacher ongeveer drie seconden. De Braziliaan ging in ronde 16 naar binnen voor zijn verplichte bandenwissel, maar kon daarna op de harde compound zijn slag slaan.

Schumacher reed voorlopig aan de leiding met achttien seconden op Tsunoda. De Japanner profiteerde tijdelijk van alle coureurs die een pitstop maakten. De Duitser kwam in ronde twintig binnen en viel in eerste instantie terug naar de zevende plek, maar had het voordeel van de verse mediums

Drugovich behield de eerste positie met Ilott nu vlak achter hem. De Ferrari-pupil herpakte zich, maar kon de Braziliaan niet verder bedreigen. Schumacher ging door het veld als een mes door warme boter, maar het verschil met de kop was nog steeds erg groot.

Tsunoda zat op dezelfde strategie als Schumacher, kon daarmee punten gaan scoren en reed zichzelf in de top tien. Het Japanse talent moest als achtste finishen om plaats vijf in het kampioenschap veilig te stellen en was daar hard op naar weg. Met vier ronden voor het einde was dat doel behaald. De Red Bull-junior verschalkte op zijn versere banden Dan Ticktum, die na een goede kwalificatie niet meer in het stuk voorkwam.

Schumacher voerde de druk op Daruvala en aaste op het laatste podiumplek. In ronde dertig probeerde de Duitser meerdere keren het aan de buitenkant, maar de Indiër liet zich niet de kaas van het brood eten en verdedigde met hand en tand. Daruvala kon namelijk voor het eerst naar het schavot in de Formule 2.

Ilott deed wat hij moest doen; voor Schumacher eindigen, maar hij moest wel de overwinning laten aan Drugovich die daarmee zijn derde zege scoorde van het seizoen. Daruvala hield stand en mocht voor het eerst een trofee gaan ophalen. Schumacher beperkte de schade en werd vierde. Tsunoda was de man van de dag door vlak achter Nikita Mazepin te eindigen op plaats zes.

Schumacher leidt nog steeds het kampioenschap met twaalf punten voorsprong op concurrent Ilott. Met nog drie races te gaan is de strijd allesbehalve beslist. Morgen staat de tweede race van het weekend op de planning.