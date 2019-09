Correa overgebracht naar gespecialiseerd Brits ziekenhuis voor verder herstel

Juan Manuel Correa heeft het ziekenhuis van Luik verlaten. De Amerikaan coureur met Ecuadoraanse roots is overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk om verder te herstellen van de blessures die hij in België opliep.

Correa maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 2, nadat hij de afgelopen jaren doorbracht in de Formule 4 en de GP3 Series. Namens Sauber Junior Team by Charouz scoorde de coureur 36 punten en stond hij in de sprintraces in Bakoe en Frankrijk op het podium. Daar zal het hoogstwaarschijnlijk bij blijven nadat Correa afgelopen weekend op Spa-Francorchamps betrokken was bij een horrorcrash.

In de hoofdrace van de Formule 2 op zaterdag wist Correa de gecrashte Anthoine Hubert bij Raidillon niet te ontwijken, waardoor hij zich vol in de flank van de bolide van de Fransman boorde. Hubert liet bij dat noodlottige ongeval het leven, terwijl Correa gewond naar het ziekenhuis van Luik vervoerd werd. Daar werden twee gebroken benen en een blessure aan de wervelkolom geconstateerd.

Correa en familie bedanken ziekenhuis Luik

Het management van de Ecuadoraanse Amerikaan gaf maandagavond een update over hoe het met hem gaat. In een verklaring maakten zij duidelijk dat Correa maandag is overgeplaatst naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. "Juan Manuel Correa wordt vandaag overgebracht naar de Intensive Care van een gespecialiseerd ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk."

"Daar zal hij verder gaan met het herstelproces onder het toeziend oog van een gespecialiseerd team. Juan Manuel en zijn familie willen het de Intensive Care Unit van het Universitair Medisch Centrum in Luik bedanken voor de uitmuntende zorg die ze ontvangen hebben en de medische behandelingen die in de afgelopen dagen uitgevoerd zijn."