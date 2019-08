Schumacher pakt eerste F2-zege in Hongarije, De Vries zesde

Mick Schumacher heeft oude tijden doen herleven op de Hungaroring. De Duitser won zondag zijn eerste Formule 2-race door vanaf pole position Nobuharu Matsushita de hele race achter zich te houden. Nyck de Vries werd zesde en deed goede zaken voor de titelstrijd.

Schumacher hield bij de start de leiding en zag Matsushita aansluiten, terwijl Sergio Sette Camara meteen voorbij wist te komen aan Jordan King. De coureurs hielden zichzelf in de openingsfase allemaal in bedwang om hun banden te sparen, wat ervoor zorgde dat de verschillen klein bleven. Tegelijkertijd was er eigenlijk niemand die in de aanval durfde te gaan.

Pas richting de laatste tien ronden begon er een klein beetje leven in de brouwerij te komen. Matsushita reed het gaatje van iets meer dan een seconde naar Schumacher dicht en kwam binnen DRS-afstand, maar het snelheidsverschil was niet groot genoeg om tot een echte aanval te komen. Zodoende kon Schumacher de 28 ronden op P1 voltooien om zijn eerste zege in de klasse te pakken.

Weinig positieveranderingen tijdens de race

Achter Matsushita behield Sette Camara de laatste podiumplaats, hoewel King in de slotfase nog wel wat dingen probeerde. De vijfde positie was weggelegd voor Jack Aitken, die profiteerde van de slechte start van Luca Ghiotto. Dat gold ook voor De Vries, die de zesde plaats wist te bemachtigen. Daarmee deed hij prima zaken in het kampioenschap, omdat de grootste concurrenten niet dichterbij kwamen.

Die concurrenten zijn Nicholas Latifi en Ghiotto, die op de Hungaroring niet verder kwamen dan P7 en P8. Daarmee waren zij de laatsten die punten scoorden. Guanyu Zhou eindigde net achter teamgenoot Ghiotto op P9. De top 10 werd afgerond door Callum Ilott, die echter wel tien seconden achterstand had op Zhou.