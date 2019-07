Gelael keert na onvrede op Silverstone in Hongarije terug in Formule 2

Sean Gelael zal tijdens de Formule 2-races op de Hungaroring gewoon weer instappen bij Prema. De Thai liet de races op Silverstone uit onvrede over beslissingen van de stewards schieten.

Op Silverstone was Gelael in de vrije training betrokken bij een botsing met Louis Deletraz. Zowel Deletraz als Gelael oordeelde dat het een race-incident was, maar de stewards dachten daar anders over. In eerste instantie gaven zijn een reprimande en strafpunten op de licentie aan de Indonesiër, maar enkele uren voor de eerste race van het weekend werd besloten dit om te zetten in een gridstraf.

Daarna besloot Gelael het circuit te verlaten en de races te laten schieten. Dat deed hij naar eigen zeggen uit principe, omdat hij op deze manier zijn onvrede wilde uiten over de beslissingen van de stewards. Het team vertelde al snel dat het achter het besluit van Gelael stond en ook Formule 2-baas Bruno Michel toonde later begrip voor de frustratie van de coureur.

Tegenover Autosport bevestigde Gelael dat hij tijdens het Hongaarse Grand Prix-weekend gewoon weer op de grid zal staan in de Formule 2. Hij neemt wederom plaats bij Prema, waar hij zijn vaste teamgenoot Mick Schumacher weer naast zich zal vinden.