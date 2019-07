Matsushita wint in Oostenrijk, slecht bandenmanagement Nyck de Vries

Nyck de Vries stond op pole position voor de hoofdrace van de Formule 2 in Oostenrijk. De Nederlander had een goede start en reed lange tijd aan de leiding, ook na zijn pitstop bleef de Fries virtueel aan de leiding rijden. Tien rondjes voor het einde van de race kakte het tempo in en kwamen Nobuharu Matsushita en Luca Ghiotto dichterbij. Op het nippertje wist De Vries Anthone Hubert achter zich te houden.

Slecht bandenmanagement Nyck de Vries

De Nederlander wint dus niet maar pakt alsnog het laatste plekje op het podium. Niet voor het eerst kreeg De Vries te maken met slecht bandenmanagement. Tegenover GPToday.net zei hij: "De eerste 15 ronden op de harde band waren best goed en makkelijk maar ik was te gretig om het gat naar de anderen te vergroten. Ik heb te veel van mijn banden gevraagd in het begin van mijn stint, en als je dat gedaan hebt is er geen weg meer terug. Het was erg lastig op het einde. Nu moeten we werken om morgen een goede race te kunnen rijden."

In de stand om het kampioenschap heeft de Nederlander in ieder geval goede zaken gedaan. Hij liep uit op zijn directe concurrenten Latifi, Aitken en Sette Camara.