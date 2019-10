Petrov hoopt van Russische invloed bij Sauber te profiteren

Gepubliceerd op 30 sep 2013 15:51

Door: Rob Veenstra

Vitaly Petrov zet in op een volledige Russische line-up bij Sauber voor 2014. De Zwitserse renstal stoomt de jonge Sergey Sirotkin al klaar voor een debuut in de Formule 1. De bedoeling is om hem te koppelen aan iemand met ervaring en Petrov heeft daar wel belangstelling voor.



De Rus reed twee jaar voor Renault/Lotus en een seizoen voor Caterham. Tegenwoordig zit hij werkloos thuis. Maar in Championat laat hij een oogje vallen op Sauber. "Nico Hulkenberg vertrekt waarschijnlijk en over Esteban Gutierrez zijn ze niet tevreden", aldus Petrov.



Sauber-teambaas Monisha Kaltenborn spreekt tegen dat ze ontevreden is over rookie Gutierrez. "Hij heeft gedaan wat wij van hem verwacht hadden. Het begin was zwaar voor hem, maar hij is er goed uit gekomen. We kondigen onze nieuwe line-up zodra de tijd rijp is."



Sirotkin moet zijn superlicentie nog halen. Dat doet hij mogelijk in een Ferrari op Fiorano. F1News.ru citeert de Rus: "Het is een formaliteit. We hebben twee dagen om racesnelheid tentoon te spreiden over 300 kilometer. Ik neem het serieus, maar ik zie er niet tegen op."