Belgische overheid komt met prachtig eerbetoon voor Spa

Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de populairste circuits ter wereld. De baan is populair onder fans en coureurs, maar is ook gevaarlijk. In België zijn ze trots op het circuit, en daarom heeft men besloten om met een zeer opvallend eerbetoon te komen.

Het circuit van Spa-Francorchamps hoort bij de Formule 1. Al sinds het begin van de koningsklasse wordt er geracet in de Belgische Ardennen. In de afgelopen jaren bestond er twijfel over de toekomst van de Grand Prix, maar recent werd het contract wel verlengd. In de toekomst zullen ze niet elk jaar op de kalender staan, maar gaan ze rouleren met een aantal andere circuits. Het is nog niet bekend met welke circuits.

Speciale herdenkingsmunt

In België erkennen ze de grote historische rol van Spa in de autosport. De Federale Overheidsdienst Financiën heeft namelijk bekendgemaakt dat ze met een mooi eerbetoon komen voor de baan. Ze komen namelijk met een speciale herdenkingsmunt van twee euro. De Belgische overheid heeft per koninklijk besluit gekozen om Spa te eren vanwege de historische en sportieve betekenis van de baan.

Lay-out

Het is voor het eerst dat er een speciale euromunt voor een racecircuit zal worden gemaakt. De Belgische overheid komt daarnaast met nog een munt op de markt, deze verwijst naar de Belgische loterij. Het is ook al bekend hoe de munt voor Spa er ongeveer uit gaat zien. Ze kiezen niet voor een iconische bocht of foto, maar voor de lay-out van het circuit. Aan de nationale kant van de euromunt zal de lay-out in het midden te zien zijn met daarbij het oprichtingsjaar 1921. Bovenaan de munt zal de naam van het circuit komen te staan. De munt werkt net zoals alle andere munten, maar heeft dus een speciale opdruk. Het is nog niet bekend wanneer de speciale munt wordt uitgegeven.