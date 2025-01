Ziggo-klanten krijgen voorlopig reclame bij Viaplay

Streamingdienst Viaplay maakte eerder deze week hun plannen voor dit jaar bekend. Ze gaan twee verschillende pakketten aanbieden, en de prijs gaat omhoog. Viaplay komt met een pakket met reclame, en eentje zonder advertenties. Klanten die via Ziggo een Viaplay-abonnement hebben afgesloten, kunnen niet voor het reclamevrije abonnement kiezen.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De dienst nam de uitzendrechten over van Ziggo Sport, en ze ontvingen veel kritiek in de eerste maanden. De kritiek richtte zich vooral op de kwaliteit van de streams. Viaplay kampte daarna ook met financiële problemen, en lange tijd bestond er twijfel over de toekomst. Uiteindelijk verlengde ze hun contract met de FOM, waardoor de Formule 1 voorlopig te zien is bij de streamingdienst.

Reclame

Eerder deze week maakten ze de plannen voor 2025 bekend. Ze komen met twee verschillende pakketten voor de klanten. Bij het goedkopere basis-abonnement krijgt de kijker te maken met reclame. Deze worden dan uitgezonden voor of na een uitzending, en in het geval van de Formule 1 gaat het om een split screen. Klanten kunnen ook kiezen voor het duurdere standaard-abonnement waarbij fans geen advertenties te zien krijgen.

Providers

Veel mensen hebben via hun provider een abonnement afgesloten bij Viaplay. Het is dan ook de vraag voor welke abonnementsvorm ze kunnen gaan kiezen. Totaal TV meldde eerder deze week dat klanten bij KPN eerst te maken krijgen met het basis-abonnement, maar dat ze vanaf medio mei voor een opwaardering naar het standaard-abonnement kunnen kiezen. Bij Ziggo ligt dit echter iets anders, zo blijkt uit reacties op het community forum van de provider. Alle klanten worden begin maart van het huidige reclameloze abonnement omgezet naar het basis-abonnement. Dat betekent dat ze hier reclame te zien zullen krijgen. De kans is aanwezig dat ze in de toekomst wel de optie geven om voor de reclamevrije optie te kiezen.