Formule 1 zet opvallende stap naar Argentinië

De aandacht voor de Formule 1 in Argentinië is afgelopen jaar flink toegenomen. Dit heeft te maken met de komst van Franco Colapinto, en de Formule 1 speelt nu in op deze hernieuwde aandacht. Ze gaan nu namelijk met de F1 Exhibition naar Buenos Aires.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren goed ingespeeld in de beleving voor de fans. Ze hebben ook de F1 Exhibition in het leven geroepen. Het is een rondreizende tentoonstelling met een grote collectie unieke F1-topstukken, en daarmee hebben ze veel aandacht getrokken. De tentoonstelling was eerder te zien in de Spaanse hoofdstad Madrid, Wenen, Toronto en ook in Londen.

Aftrap van Zuid-Amerikaanse tour

De Formule 1 heeft bekendgemaakt dat ze een volgende locatie voor de F1 Exhibition hebben gevonden. Ze reizen namelijk af naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Vanaf 22 maart is de tentoonstelling te zien in Argentinië, en op 1 juni sluiten ze weer de deuren. Het is de eerste stop van een grotere tour door Zuid-Amerika, maar het is nog niet bekend wat de volgende locatie is voor de tentoonstelling.

Invloed van Colapinto

Met deze stap speelt de Formule 1 slim in op de hype in Argentinië. De populariteit van de sport is in het afgelopen jaar flink toegenomen, en dat kan niet los worden gezien van Franco Colapinto. Hij maakte vorig jaar veel indruk bij Williams, en hij fungeert vanaf dit jaar als reservecoureur van Alpine. Op de tentoonstelling zijn onder meer oudere F1-wagens, historische objecten en allerlei foto- en videomateriaal te zien. Eén van de topstukken is de Haas waarmee Romain Grosjean in 2020 crashte in Bahrein. Het is nog niet duidelijk of er speciale objecten van bijvoorbeeld Colapinto worden tentoongesteld in Buenos Aires. De Formule 1 stelt in het persbericht is Zuid-Amerika een belangrijk gebied voor de sport.