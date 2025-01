Ziggo Sport sluit nieuwe deals met grote raceklassen

Liefhebbers van de grote Amerikaanse autosportklassen kunnen de komende jaren weer terecht bij Ziggo Sport. De sportzender heeft namelijk een nieuwe deal gesloten over de uitzendrechten. Het gaat om nieuwe deals over het uitzenden van de IndyCar, NASCAR en het IMSA-kampioenschap.

De races in de grote Amerikaanse raceklassen waren in de afgelopen jaren ook te zien bij Ziggo Sport. In de afgelopen weken verloor Ziggo Sport een aantal belangrijke gezichten, maar de autosport verdwijnt niet van de zender. Met de IndyCar, de NASCAR en de IMSA hebben ze drie grote klassen in huis. Het zorgt ervoor dat ze ook exclusief grote races kunnen blijven uitzenden zoals de 24 uur van Daytona en de Indianapolis 500.

24 uur van Daytona

Ziggo Sport-kijkers kunnen aankomend weekend direct genieten van de 24 uur van Daytona. De race is onderdeel van het IMSA-kampioenschap, en Ziggo Sport heeft voor de komende drie jaar de exclusieve uitzendrechten in handen gekregen. De NASCAR is voorlopig ook te zien bij Ziggo, want ze hebben een exclusieve deal van vijf jaar gesloten. Ook de IndyCar is in de komende jaren gewoon te zien bij de sportzender, ook hier gaat het om een exclusieve deal voor de komende vijf jaar.

Pijnlijke tikken

Voor Ziggo Sport is het een positieve start van het jaar. De zender zond tot en met 2021 de Formule 1 uit, maar verloor die uitzendrechten aan Viaplay. Ze bleven wel programma's maken rondom de Formule 1, maar in de afgelopen weken kregen ze een aantal gevoelige tikken. Huisanalist Robert Doornbos kondigde eind vorig jaar zijn vertrek aan, en presentator Rob Kamphues stapt over naar Viaplay. Daarnaast hebben ze, net als de NOS, geen nieuwe deal met Viaplay gesloten over het uitzenden van F1-samenvattingen. Hoe de berichtgeving over de Formule 1 eruit gaan zien, blijft dan ook nog even onduidelijk.