Iconische Mercedes-bolide wordt mogelijk voor recordbedrag geveild

Binnenkort zal er een iconische Mercedes-bolide onder de hamer gaan. De W196R streamliner uit 1954, die in de Formule 1 onder meer bestuurd werd door vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio en Stirling Moss, zou wel eens voor een recordbedrag verkocht kunnen worden.

In het verleden zijn veel oude Formule 1-bolides van het team van Mercedes onder de hamer gegaan. Zo werd de Mercedes W04, waarmee Lewis Hamilton in 2013 zijn eerste race voor de Silver Arrows won, in 2023 geveild voor 17 miljoen euro. Tien jaar daarvoor werd een Mercedes W196R stroomlijnwagen uit 1954 voor 23,2 miljoen euro geveild, wat nog altijd het recordbedrag is waarvoor een Formule 1-bolide ooit werd verkocht.

Nu zal er opnieuw een Mercedes-Benz W196 streamliner uit de 1954 onder de hamer gaan bij RM Sothebys. Het chassisnummer 00009/54, die één van de vier complete exemplaren van de Mercedes W196R streamliner met gesloten spatborden is, moet een recordbedrag gaan opleveren. Sothebys nodigt biedingen uit vanaf 50 miljoen euro. De recordprijs uit 2013 zou dan bijna worden verdubbeld.

Deze bolide is in het verleden ook niet door de minste coureurs bestuurd in Formule 1. Zo won vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio er in 1955 de Grand Prix van Argentinië mee in Buenos Aires vanaf een derde startplaats, terwijl Sir Stirling Moss met die bolide in datzelfde jaar de snelste ronde wist te rijden tijdens de Grand Prix van Italië in Monza.

De afgelopen 59 jaar stond de bolide in het museum van de Indianapolis Motor Speedway. Mercedes-Benz schonk de W196 R streamliner in 1965 aan dat museum. Nu wordt de bolide dus voor particulier gebruik aangeboden. Mocht de W196R geveild worden dan levert het niet alleen een recordbedrag op, maar is het ook pas de tweede van de in totaal veertien gebouwde W196-bolides die ooit voor particulier gebruik is aangeboden.