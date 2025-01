"F1 TV blijft 'gewoon' beschikbaar in Nederland"

De Formule 1 is dit jaar niet alleen bij Viaplay te zien in Nederland. De streamingdienst stelde eerder dat ze dit jaar de uitzendrechten exclusief hadden verkregen. Dit klopt niet helemaal, want F1 TV Pro blijft ook gewoon in Nederland beschikbaar.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst kondigde enkele weken geleden aan dat ze in 2025 de 'exclusieve' uitzendrechten hadden van de Formule 1 in Nederland. Ziggo Sport en de NOS beschikten in de voorgaande jaren nog over een sublicentie, maar ze hebben geen overeenkomst met Viaplay bereikt voor 2025. Aangezien Viaplay sprak over exclusieve rechten, werd er getwijfeld aan de toekomst van F1 TV.

De streamingdienst van de Formule 1 zelf blijft echter ook beschikbaar in Nederland. Volgens Totaal TV heeft de FOM laten weten dat F1 TV Pro gewoon in Nederland beschikbaar blijft. Ze willen echter nog geen uitspraken doen over mogelijke nieuwe prijzen. Een abonnement op F1 TV Pro kostte in Nederland in 2024 11,90 per maand. Bij een abonnement met Viaplay is F1 TV inbegrepen, wat dus betekent dat klanten van de streamingdienst ook naar de kanalen van de Formule 1 kunnen blijven kijken. Het lijkt erop dat dit ook in 2025 het geval blijft.