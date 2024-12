Kersvers F2-racewinnaar Martí racet ook in 2025 voor Campos

Josep María Martí zal ook in 2025 weer op de Formule 2-grid staan. De 19-jarige Spanjaard won afgelopen weekend met Campos Racing zijn allereerste race in de opstapklasse, en zal ook volgend jaar weer in een auto van het Spaanse team rijden.

Het Formule 2-seizoen 2025 werd afgelopen weekend afgesloten in Abu Dhabi. Voor McLaren-junior Gabriel Bortoleto was het een geweldig weekend, omdat hij de F2-titel op zijn naam schreef. Maar het was ook een mooi weekend voor Josep María Martí. De Spanjaard schreef namelijk de sprintoverwinning op zijn naam, waardoor hij zijn eerste zege in de F2 binnenhaalde. Bovendien eindigde hij tijdens de feature race op de zesde plaats, waardoor de 19-jarige zijn debuutseizoen in de F2 afsloot op de veertiende plaats met 62 punten.

Dit was voor Campos Racing voldoende om hem ook voor 2025 weer een contract aan te bieden. Martí, die al sinds 2019 in verschillende opstapklassen racet voor Campos, zal wel een nieuwe teamgenoot gaan krijgen. Afgelopen seizoen was dat Isack Hadjar, maar in 2025 zal dat Arvid Lindblad - de nummer vier van het afgelopen F3-seizoen - gaan worden.

Martí kijkt uit naar zijn tweede seizoen en dankt het Spaanse team voor het vertrouwen. "Ik ben erg enthousiast om terug te keren bij Campos Racing voor mijn tweede seizoen in de Formule 2 in 2025", vertelde Martí in het persbericht van Campos Racing. "Sinds het begin van mijn eenzittercarrière hebben vader en zoon Adrian [Campos, red.] vertrouwen in mij gehad en nu staan ​​we voor ons vijfde seizoen samen. Ik heb er vertrouwen in dat we met dit team, dat ik als familie beschouw, en het harde werk dat we in 2024 hebben verricht, zeer competitief zullen zijn en we zijn zeker een topkandidaat. Het begin van 2025 begint nu met de post-season tests vanaf woensdag. Vamos!"

Vandaag komt Martí alweer in actie voor Campos tijdens de post-season test van de Formule 2 op het Yas Marina Circuit.