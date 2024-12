Dag 2 in Abu Dhabi: Tijd voor de beslissing in de titelstrijd

Op het circuit van Yas Marina werden gisteren de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het team van McLaren deelde een gevoelige tik uit aan concurrent Ferrari. Vandaag wordt de strijd om de constructeurstitel beslist, McLaren is de grote favoriet, maar te vroeg juichen is geen goed idee.

De wereldtitel is allang in handen van Max Verstappen, maar de strijd om de constructeurstitel is nog niet beslist. McLaren kon de beslissende tik uitdelen in Qatar, maar dat deden ze niet. Het zorgt ervoor dat raceliefhebbers wereldwijd vandaag kunnen gaan genieten van een strijd. Twee historische teams met een prijzenkast die haast uit elkaar knalt. Die prijzenkasten zitten echter al jaren dicht, want beide teams hebben al jaren geen titels meer gewonnen.

McLaren staat 21 WK-punten voor op Ferrari, en bij de Italiaanse renstal plaatsten ze zich direct in de rol van underdog. Op vrijdag begonnen ze goed, al moesten ze wel de batterij van Charles Leclercs auto vervangen. Dit leverde ze een gridstraf van tien plaatsen op, dus Leclerc moest een goede kwalificatie afwerken. De Monegask kende echter een ongelukkige sessie in Abu Dhabi. In Q2 was zijn eerste rondje niet goed genoeg. In zijn tweede run trapte hij het gaspedaal vol in, en leek hij makkelijk door te gaan naar Q3. In de eerste bocht was hij echter een paar millimeter over de witte lijn gegaan. Weg tijd, en weg goede startpositie. Door zijn gridstraf start hij vandaag als negentiende, alleen Franco Colapinto staat achter hem.

Klasse apart

Bij McLaren wil men niet te vroeg juichen, maar na de kwalificatie deed Zak Brown dat wel. De CEO sloeg triomfantelijk op de schouders van zijn collega's die naast hem op de pitmuur zaten. De aanleiding voor zijn gedrag was het goede resultaat van zijn coureurs. Lando Norris en Oscar Piastri waren een klasse apart, ze waren sneller dan de rest van het veld en ze veroverden de eerste startrij. Achter hen start Carlos Sainz. De Spanjaard rijdt dit weekend zijn laatste race voor Ferrari, maar het wordt geen rondje om de kerk. Hij moet presteren, hij moet de McLarens dwars zitten.

Ontknopingen

Het wordt een strijd, maar wel eentje waarbij de ene bokser zijn arm op zijn rug heeft gebonden. Leclerc moet een wonderbaarlijke inhaalrace gaan rijden, en hij denkt zelf dat dit kan. Hij heeft weinig medestanders, al wil Brown ook niets uitsluiten. Als er vandaag geen wonderen gebeuren, dat wint McLaren. Maar als de Formule 1-goden er vandaag zin in hebben, dan wordt het een waanzinnige dag. Abu Dhabi is niet bepaald de plek voor de spectaculaire races, maar wel de plek voor bizarre titelontknopingen.

Het verhaal van 2021 staat bij iedereen nog vers op het netvlies, terwijl Fernando Alonso nog steeds wakker schrikt van 2010. Ferrari moet hopen op een wonderscenario, terwijl McLaren moet hopen op een normale race. Lando Norris moet het hoofd koel houden vanaf pole, en zijn teamgenoot Oscar Piastri moet ook geen gekke dingen doen. Sainz zal er bij de start vol voor moeten gaan, terwijl Leclerc risico's moet nemen én uit de problemen moet krijgen. De strijd lijkt niet zo spannend te zijn, maar zeg nooit nooit. Wat er vandaag ook gebeurt, er wordt geschiedenis geschreven. Het wordt een spannende dag in Abu Dhabi.