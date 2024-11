Wat doet het weer in Las Vegas?

Dit weekend wordt de Grand Prix van Las Vegas verreden. Het centrum van de gokstad is omgetoverd in een circuit, en de teams en de coureurs staan voor een enorme uitdaging. Een paraplu hebben ze niet nodig, maar een extra trui is geen overbodige luxe.

Het raceweekend in Las Vegas kent een speciaal format. De eerste vrije trainingen worden namelijk verreden op donderdagavond, terwijl de kwalificatie wordt verreden op vrijdagavond. De race wordt verreden in de avonduren op de zaterdag. Voor de kijkers in Europa is dit niet te merken, aangezien de race door het tijdsverschil op zondagochtend Nederlandse tijd van start gaat.

Trainingen

Aangezien de sessies worden verreden in de avonduren, rijden de coureurs onder kunstlicht. Tijdens de eerste twee vrije trainingen hoeven de coureurs geen rekening te houden met ernstige windvlagen. Het zal amper gaan waaien, maar het wordt wel zeer koud. Het is de verwachting dat het tijdens deze sessies elf tot twaalf graden Celsius wordt. Dat betekent dat de coureurs en de teams rekening moeten houden met een zeer koude baan.

Kouder

Een dag later staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Ook deze sessies worden verreden in de avond, en dat is het weer zeer donker. Het zal waarschijnlijk kouder zijn dan een dag eerder, en het is de verwachting dat het negen graden Celsius wordt. Op de zaterdagavond in Las Vegas zal de race van start gaan, en ook nu kan het weer zeer koud worden. Het wordt waarschijnlijk zeer bewolkt, en dat zorgt ervoor dat het wederom negen graden Celsius wordt. Als er geen bewolking is, wordt het iets warmer met elf graden Celsius.