Officieel: Alpine sluit motordeal met Mercedes

Het team van Alpine heeft groot nieuws voor de toekomst aangekondigd. De Franse renstal liet eerder weten dat ze gaan stoppen met het produceren van krachtbronnen, en nu is officieel geworden dat ze vanaf 2026 gaan rijden met motoren van Mercedes.

Alpine kondigde enkele weken geleden aan dat ze vanaf 2026 gaan stoppen met het produceren van eigen motoren. Er gingen al snel geruchten rond over een mogelijke deal met Mercedes, en dat is nu officieel. Alpine laat in een kort statement weten dat ze een deal hebben gesloten met Mercedes over motoren en versnellingsbakken. De deal gaat gelden vanaf 2026 en ze hebben een deal gesloten tot tenminste 2030.