Update FIA: verwachte starttijd kwalificatie aangepast naar 21:00 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië is vanwege de enorme regenval in São Paulo uitgesteld. De FIA maakte om 20:15 uur Nederlandse tijd bekend dat de verwachte starttijd 20:45 uur Nederlandse tijd (16:45 uur lokale tijd) zou worden, maar deze is vanwege de baancondities opnieuw uitgesteld naar 21:00 uur Nederlandse tijd (17:00 lokale tijd).

De FIA heeft de safety car met Bernd Mayländer achter het stuur meermaals de baan opgestuurd om te kijken hoe het Autódromo José Carlos Pace erbij ligt. Ook zijn er bezemwagens op het circuit bezig om het staande water te reduceren, zodat het veilig genoeg is om te gaan kwalificeren. Het is echter weer harder gaan regenen, waardoor de FIA de huidige baancondities niet veilig genoeg acht om te gaan kwalificeren. Volgens wedstrijdleider Niels Wittich, die met Mayländer mee is gereden in de safety car, stond er nog te veel staand water op het Braziliaanse circuit.

Er is echter wel een probleem waar de FIA rekening mee zal houden. De zon gaat over iets meer dan twee uur - 18:21 uur lokale tijd (22:21 uur Nederlandse tijd) - onder in São Paulo. De kwalificatie moet voor dat tijdstip afgewerkt zijn. De kwalificatie kan op zijn laatst 17:15 lokale tijd (21:15 Nederlandse tijd) van start gaan, zo lijkt het.