FIA opent onderzoek naar taalgebruik Leclerc

Charles Leclerc moet zich later vandaag melden bij de stewards. De Ferrari-rijder gebruikte vorige week namelijk het woord 'fuck' tijdens een FIA-persconferentie en daar was de mondiale autosportbond niet blij mee.

Ferrari-coureur Charles Leclerc finishte vorige week zondag als derde tijdens de Grand Prix van Mexico. De Monegask leek lang op weg naar een tweede plaats, maar had in de slotfase van de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez een flink overstuurmoment, waardoor Lando Norris hem passeerde en terugverwees naar P3.

Tijdens de FIA-persconferentie na de Mexicaanse Grand Prix werd hij gevraagd naar dit overstuurmoment en hij zei er het volgende over: "Ik had een moment van overstuur, en toen ik dat probeerde te herstellen had ik overstuur aan de andere kant. Ik dacht fuck". Nadat de achtvoudig Grand Prix-winnaar het F-woord had uitgesproken, realiseerde hij zich meteen dat hij dit woord niet had mogen zeggen. Hij probeerde het dan ook meteen te herstellen: "Oh, sorry! Oh nee, ik wil me niet bij Max voegen!", zei de rijder uit Monte Carlo, die met zijn laatste zin doelde op de taakstraf die Max Verstappen kreeg opgelegd van de FIA in Singapore, omdat hij daar ook het woord fuck had gebruikt tijdens een persconferentie.

De FIA had het voorval wel bekeken, maar had nog niet besloten of het een onderzoek zou gaan starten naar het taalgebruik van de Monegask. Zij zouden later vandaag meer laten weten hierover, en dat hebben ze zojuist gedaan. De mondiale autosportbond gaat namelijk een onderzoek starten naar het taalgebruik van Leclerc tijdens de persconferentie in Mexico, waarvoor de achtvoudig Grand Prix-winnaar zich vanavond om 21:45 uur Nederlandse tijd (17:45 uur lokale tijd) zal moeten melden bij de stewards.

Mocht de FIA besluiten tot een sanctie, dan lijkt een boete of een taakstraf het meest voor de hand te liggen. Max Verstappen kreeg eerder voor het gebruiken van het woord 'fuck' ook aal een taakstraf, dus lijkt dat toch de meest logische straf. Dat zou inhouden dat Leclerc maatschappelijk werk zou moeten verrichten voor de mondiale autosportbond.