Van der Zande wint Petit Le Mans door magistrale come back

Renger van der Zande heeft samen met Cadillac Chip Ganassi-teamgenoten Scott Dixon en Sébastien Bourdais de fameuze afstandsrace Petit Le Mans op zijn naam geschreven na een magistrale come back. De Nederlander haalde in het laatste kwartier van de in totaal tien uur de nummer 6-Porsche in. In het begin van de wedstrijd liep de winnende formatie nog een flinke achterstand op. Petit Le Mans was de afsluiter van het IMSA-kampioenschap dat dit jaar is gewonnen door Penske-Porsche met Felipe Nasr, Dane Cameron en Matt Campbell achter het stuur.

Congratulations to the No. 01 Cadillac Racing GTP team on winning the 27th Annual Motul Petit Le Mans! pic.twitter.com/e2b16psdwZ — IMSA (@IMSA) ___Escaped_link_670be48503e25___

De 27ste editie van Petit Le Mans werd traditiegetrouw gereden op het 'korte' circuit van Road Atlanta in de staat Georgia. Vanaf 2014 is het een tien-uurs-race, voorheen een afgesproken afstand van 1600 kilometer. De wedstrijd is ooit in het leven geroepen door de circuiteigenaar om het langeafstandsracen volgens het Le Mans-principe aan de man te brengen in Noord-Amerika. In 2014 werd het onderdeel van het IMSA-kampioenschap en de wedstrijd is één van de kronieken binnen het endurance racen. Tijdens de wedstrijd is er continu verkeer door de 54 deelnemers, rijdend in prototypes, LMP2's en de GT-bolides. De inhaalactie van Van der Zande laat zien hoe nauw de coureurs zich moeten manoeuvreren in licht en donker.

Afscheid

Van der Zande vertrekt bij Chip Ganassi als vaste coureur en neemt in stijl afscheid. Vanaf 2020 reed de 38-jarige uit Dodewaard met een Cadillac in het IMSA-kampioenschap. Het jaar erop ging de autofabrikant samenwerken met Chip Ganassi - bekend van de IndyCar. In maart werd bekend dat het partnerschap tussen Ganassi en Cadillac na 2024 tot een einde zou komen. Voor van der Zande - die met Cadillac het avontuur ging - is geen plek in 2025 bij het legendarische Chip Ganassi. De Nederlander heeft aangegeven wel in het IMSA-kampioenschap te blijven. Naar hoge waarschijnlijkheid gaat Andretti in zee met Cadilliac. Of Van der Zande dan meegaat, is niet duidelijk. Geruchten over een overstap naar Meyer Shank Racing doen de rondte.