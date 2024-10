Ricciardo deelt afscheidsfoto's van laatste raceweekend

Daniel Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven door VCARB. De Australiër wordt vervangen door Liam Lawson en zijn Formule 1-tijd lijkt voorbij te zijn. Ricciardo laat na een aantal weken van stilte nu weer van zich horen, hij deelt foto's van zijn laatste raceweekend.

Ricciardo nam in Singapore op emotionele wijze afscheid van de paddock. De Australische coureur leek daar zijn afscheid al aan te kondigen, terwijl VCARB pas een paar dagen later met een persbericht naar buitenkwam. Ricciardo reageerde op sociale media op zijn afscheid, maar daarna bleef het stil. Het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt, maar Red Bull ziet hem graag in een andere rol terugkeren. Vanuit zijn thuisland Australië heeft hij ook al een aanbieding voor de Supercars op zak.

Ricciardo kijkt nu vooral terug op zijn laatste weekend als Formule 1-coureur. Na een paar stille weken, plaatst hij op Instagram nu een serie foto's van het raceweekend in Singapore. Op de foto's is te zien dat Ricciardo afscheid neemt van het personeel van VCARB. Daarnaast onthult hij met de foto's dat hij tijdens zijn laatste weekend in de Formule 1 een helm heeft gewisseld met zijn landgenoot Oscar Piastri. Ook Piastri's McLaren-teamgenoot Lando Norris komt voor in de serie afscheidsfoto's van Ricciardo.