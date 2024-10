'Andretti geeft niet op en heeft 2026-chassis voor de kerst af'

Het team van Andretti is nog altijd druk bezig met hun Formule 1-project. Begin dit jaar werden hun plannen afgekeurd door de FOM, maar dat houdt ze niet tegen. Het lijkt er zelfs op dat ze eind dit jaar al een testmodel voor een chassis volgens de regels van 2026 afhebben.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. De Amerikaanse autosportgigant wilde eerst Sauber overnemen, en wilde daarna een eigen team opzetten. Samen met General Motors-merk Cadillac wilden ze deelnemen aan de koningsklasse, en kregen ze groen licht van de FIA. De FOM dat hier anders over en begin dit jaar gooiden ze de deur dicht. Toch is hun komst niet helemaal uitgesloten, aangezien Cadillac zelf motoren wil ontwikkelen.

Andretti opende eerder dit jaar een nieuw onderkomen in Silverstone en ze trokken veel ervaren mensen aan waaronder Pat Symonds. Volgens het Australische medium Speedcafe is Andretti hard bezig met het bouwen van een chassis volgens de 2026 regels. Aangezien Andretti nog geen officieel team is, hoeven ze zich ook nog niet te houden aan restricties zoals de budgetcap, en kunnen ze dus hard doorwerken. Volgens Speedcafe moet het chassis af zijn voor de kerstdagen en is het vooral bedoeld voor tests zoals een crashtest. Daarnaast wordt er volgens het medium ook gewerkt aan andere onderdelen zoals ophangingen en wishbones.