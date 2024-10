Race of Champions maakt comeback in 2025

Na een paar afwezigheid wordt in 2025 weer de Race of Champions verreden. Het speciale autosportevenement is altijd een publiekstrekker, en ze hebben voor komend jaar een speciale locatie gevonden. Voor het eerst organiseren ze namelijk een evenement in Australië.

De Race of Champions wordt in 2025 afgewerkt in het Accor Stadium op het Olympisch park in Sydney. Tijdens het evenement nemen topcoureurs uit verschillende klassen het tegen elkaar op in dezelfde wagens. Vorig jaar werd ROC voor het laatst verreden, toen op een bevroren meer in het Zweedse Pite Havsbad. De laatste editie werd gewonnen door Mattias Ekström, die in de finale Mick Schumacher versloeg.

De organisatie heeft de eerste deelnemer al aangekondigd in de persoon van Supercar-legende Jamie Whincup. Het evenement vindt plaats op 7 en 8 maart, een week voor de seizoensopener van de Formule 1. Aangezien het seizoen wordt afgetrapt in Melbourne, is de kans aanwezig dat er Formule 1-coureurs aan de start zullen verschijnen. Onder meer Valtteri Bottas, viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Mercedes-reserve Mick Schumacher namen in het verleden deel aan de Race of Champions. Het is de verwachting dat er in de komende weken meerdere deelnemers worden gepresenteerd voor het speciale race-evenement.