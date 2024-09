Miami denkt serieus na over organiseren nachtrace

De organisatie van de Grand Prix van Miami denkt nog altijd na over hoe ze het evenement kunnen verbeteren. De race rondom het Hard Rock Stadium is altijd een grote show, maar daar kunnen dingen worden aangepast. Er wordt nu weer gekeken naar de mogelijkheden voor een nachtrace.

Miami maakt sinds 2022 onderdeel uit van de Formule 1-kalender. De races waren nog niet extreem spectaculair, maar naast het asfalt was wel genoeg spektakel. De omgeving werd aangekleed met allerlei zaken zoals een kabelbaan en een jachthaven in nepwater. Verder zijn er altijd veel bekende gezichten aanwezig en doet de organisatie er alles aan om de show te vergroten.

De race in de staat Florida wordt overdag verreden. In het verleden werd er al gedacht aan een nachtrace, en die plannen zijn nog niet verdwenen. Miami Grand Prix-president Tyler Epp legt dat uit aan Autoweek: "We gaan geen nachtrace organiseren in 2025, maar we zijn druk bezig met een studie om te zien hoe het eruit ziet en wat de impact zou zijn. Ik zal je zeggen dat er een aantal onbedoelde gevolgen aan vast zitten, die moeten we meenemen in vroege gesprekken. Het gaat ook om een aantal grote punten. Denk bijvoorbeeld aan wat de invloed is voor de business rondom de uitzendingen van de Formule 1 en hoe andere delen van de wereld het lastig kunnen krijgen om te zien wat we doen."