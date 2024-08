Nederlandse coureur ontvangt F1 Academy-wildcard

Dit weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. De Formule 2 en de Formule 3 komen dit weekend niet in actie. De F1 Academy is wel onderdeel van het voorprogramma, en daar komen dit weekend drie Nederlanders in actie.

De Nederlandse talenten Emely de Heus en Maya Weug rijden dit seizoen in de F1 Academy. Beide coureurs zijn verbonden aan Formule 1-teams, en ze zijn bezig met een aardig seizoen. In de opstapklassen voor vrouwelijk talent worden er elk weekend ook wildcards uitgedeeld. In Zandvoort heeft de organisatie een wildcard uitgedeeld aan een derde Nederlander in de persoon van Nina Gademan. Ze zal plaatsnemen in de wagen in de kleuren van The Female Quotient. De auto wordt gerund door het team van Prema. Gademan rijdt normaal gesproken in de Britse Formule 4.