Jaarabonnement keert tijdelijk terug bij Viaplay

Viaplay heeft vlak voor de start van de tweede seizoenshelft van de Formule 1 een opvallende actie in het leven geroepen. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst heeft ervoor gekozen om de goedkopere jaarabonnementen voor eventjes terug te brengen.

Viaplay ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. In de afgelopen maanden was het echter rustig omtrent de dienst die de Formule 1 uitzendt in Nederland. Eerder dit jaar verlengde Viaplay het contract met de FOM, wat betekent dat ze in de komende jaren ook de Formule 1 uitzenden in Nederland. Viaplay blijft echter een mikpunt van kritiek, maar nu zetten ze een stap waarmee ze criticasters tegemoet komen.

Actie

Vorig jaar kwam er bij Viaplay namelijk een eind aan het goedkopere jaarabonnement. Hierdoor konden kijkers alleen nog maar een duurder maandelijks abonnement afsluiten. Deze beslissing zorgde voor een storm van kritiek, maar nu komen ze er tijdelijk op terug. Ze hebben namelijk een actie in het leven geroepen waardoor het tussen 12 augustus en 2 september mogelijk is om een abonnement van de looptijd van 12 maanden af te sluiten voor 13,79 per maand. Dit is veel goedkoper dan het normale abonnement wat per maand 17,99 euro kost.

Voetbal

Als het jaarabonnement is afgelopen, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar de maandelijkse variant. De tijdelijke terugkeer van het jaarabonnement is opvallend. Volgens Viaplay gaat deze actie nu van start met het oog op de start van het voetbalseizoen in Engeland en Duitsland, en de aanstaande Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Ook bij de actie van Viaplay geldt dat de abonnees van de streamingdienst gratis toegang hebben tot F1 TV Pro.