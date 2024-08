VCARB wil uitgroeien tot het feestteam van de Formule 1

Red Bulls zusterteam heet sinds dit seizoen Visa Cash App RB. De Italiaanse renstal heeft zichzelf een nieuwe identiteit gegeven, en ze proberen een soort feestteam te worden. CEO Peter Bayer geeft toe dat VCARB meer is dan een normaal raceteam.

VCARB is nog altijd het zusterteam van Red Bull, maar de verwijzingen naar Red Bull zijn uit de teamnaam verdwenen. Met Visa en Cash App heeft het team twee grote titelsponsors aangetrokken, en op de baan gaat het zeker ook niet slecht. VCARB probeert uit te groeien tot een soort hip en modern team, zo reden ze in Miami rond met een aangepaste livery die werd gelanceerd in een soort carwash.

Miami

Red Bull Racing stond lang bekend als een soort feestteam, maar dat zijn ze niet meer. VCARB wil die rol een beetje overnemen, zo stelt CEO Peter Bayer in gesprek met Motorsport.com: "Die wasstraat in Miami was waarschijnlijk het beste voorbeeld van wat we proberen te bereiken. We willen ervoor zorgen dat we de sport democratiseren met activiteiten waarvoor iedereen wordt uitgenodigd, een combinatie van Formule 1 gemixt met muziek, kunst en cultuur."

Buiten de sport

Bayer stelt dat er nog veel meer aan zit te komen in de tweede seizoenshelft. Hij wijst naar de samenwerking met de film Twisters en hij stelt dat er nog meer filmpartnerschappen aankomen: "We proberen dingen buiten de Formule 1 te doen, omdat veel mensen niet naar de races kunnen komen, omdat het uitverkocht of te duur is. We geloven dat er een jonge doelgroep is die nog niet bediend wordt in de mate waarvan ik zou denken dat het moet. We hebben jonge vrouwelijke fans die zich bij ons aansluiten en dat is precies wat we als een grote kans zien. Het is iets wat een paar jaar geleden nog ongehoord was. Formule 1 zou jongens zoals ik zijn geweest met vijf vrienden en een paar biertjes!"