Audi bevestigt komst van Wheatley

Eerder vandaag zorgde Red Bull Racing voor een grote verrassing door het vertrek van sportief directeur Jonathan Wheatley aan te kondigen. Volgens de Oostenrijkse renstal zou hij aan de slag gaan bij Audi als teambaas. Nu heeft Audi het nieuws bevestigd.

Normaal gesproken brengen beide partijen een persbericht naar buiten bij dit soort personele veranderingen. In het geval van Wheatley was dat niet zo en dat zorgde voor de nodige verwarring. Audi wilde in eerste instantie niet reageren, maar dat hebben ze vanavond alsnog gedaan. Ze bevestigen de komst van Wheatley als teambaas van het aanstaande fabrieksteam. Hij gaat bij Audi samenwerken met Mattia Binotto en samen zullen ze de renstal gaan leiden. Wheatley zal voor zijn komst bij Audi eerst met gardening leave gaan en hij begint op zijn laatst in juli 2025.