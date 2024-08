Officieel: Jonathan Wheatley vertrekt bij Red Bull en gaat naar Audi

Het team van Red Bull Racing heeft afscheid genomen van een belangrijk kopstuk. Sportief directeur Jonathan Wheatley gaat het team verlaten en hij stapt over naar Audi waar hij de rol van teambaas gaat vervullen. Het is een nieuwe klap voor Red Bull.

Wheatley speelde een belangrijke rol bij Red Bull Racing. Hij werd begin dit jaar gezien als een mogelijke opvolger van Christian Horner, maar nu vertrekt hij dus toch naar Audi. De Duitse autofabrikant neemt vanaf 2026 het team van Sauber over en ze barsten van de ambitie, recent presenteerden ze Mattia Binotto als de nieuwe baas van het project. Red Bull presenteert binnenkort de nieuwe teamstructuur.

Today, we announce the departure of Sporting Director Jonathan Wheatley, as he heads to a new challenge in the role of Team Principal with the Audi F1 Project.



Everyone at the Team wishes Jonathan all the best. We will announce a new Team structure in the coming weeks.