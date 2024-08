Mercedes verklaart schrappen van updates in Spa

Het team van Mercedes kende in België een goed raceweekend. Opvallend genoeg ging het pas echt draaien toen Mercedes had besloten om de updates van de auto's te halen. Andrew Shovlin legt uit waarom Mercedes deze opvallende beslissing heeft genomen.

Mercedes kende een lastige vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps. Het team kampte met de nodige problemen en Lewis Hamilton stak niet onder stoelen of banken dat hij niet tevreden was. Mercedes onderzocht de problemen en nam vervolgens een bijzondere beslissing. Ze besloten de updates van de auto's te halen en plots ging het weer lopen. Op zondag waren ze oppermachtig en pakten ze een 1-2tje. Dat feestje was echter maar van korte duur aangezien George Russell werd gediskwalificeerd.

De beslissing om de updates weer in de ijskast te zetten, was opvallend. Volgens Trackside Engineering Director Andrew Shovlin was het echter heel erg logisch. In de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes legt Shovlin het uit: "De reden dat we weer teruggrepen naar de specificatie uit Silverstone was omdat we daar een goede race hadden. Spa lijkt redelijk op Silverstone, en we hadden in België overduidelijk wat problemen. We denken dat dit te maken had met hoe we de auto hadden afgesteld, en dat het niets te maken had met de updates. We hadden last van stuiteren en balansproblemen, en door terug te gaan naar de specificatie van Silverstone was alles weer normaal. We hebben de data bekeken en we hebben er alle vertrouwen in dat we de onderdelen weer kunnen introduceren in Zandvoort."