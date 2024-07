VCARB geeft toe dat update voor achterstand zorgde

Het team van Visa Cash App RB heeft een wisselvallige eerste helft van het seizoen achter de rug. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing reed een aantal sterke races, maar er waren ook problemen. Teambaas Laurent Mekies geeft eerlijk toe dat de recente updates niet werkten.

Visa Cash App RB rijdt dit seizoen rond in het middenveld. Yuki Tsunoda kende een aantal sterke races, maar hij heeft ook een paar zware weekenden achter de rug. Daniel Ricciardo zakte meerdere keren door het ijs, wat ervoor zorgt dat er enorm veel twijfel bestaat over zijn toekomst bij het team en in de Formule 1. Bij het team zelf liep ook niet alles op rolletjes.

Teambaas Laurent Mekies geeft namelijk eerlijk toe dat een recente update niet functioneerde. In Barcelona introduceerde VCARB een ingrijpend updatepakket, maar dat werkte niet. Mekies is er goudeerlijk over in gesprek met Autosport: "We hoopten performance toe te voegen na de Grands Prix van Monaco en Canada, maar in plaats daarvan moeten we nu teruggrijpen naar eerdere onderdelen op de auto. We begrijpen nu wel waarom we niet sneller gingen, maar we vragen ons eigenlijk nog steeds af wat ons echt langzamer maakte, want dat is wat er feitelijk aan de hand was."