De nieuwste F1-simulator voor thuis die alles heeft

De nieuwste simulator van Vesaro is een gadget die elke man in huis wil hebben, maar dan moet je er wel een buidel geld voor neerleggen.

Vesaro bouwt al langer realistische Formule-simulatoren, maar komt nu met een van haar beste ooit. De simulator moet 151.000 dollar kosten, dit is wel exclusief bezorging en installatie. Mocht je het totaalpakket willen, tel dan 175.000 dollar neer en jij bent de eigenaar.



In 2023 kwam het demomodel op de markt, je kon toen een pre-order plaatsen. Vanaf deze week is de simulator ook echt te koop vanuit voorraad, echter worden er ook dingen op maat gemaakt. Denk hierbij aan het stoeltje en de indeling van het stuur.

Zie hieronder de beelden van de nieuwe simulator, deze wil toch iedere Formule 1-gek hebben?



Talk about taking your sim racing seriously 馃槼



This is the Vesaro Formula V100. It includes triple 65” screens and a full size F1 chassis.



The setup costs $151,000. pic.twitter.com/c1NRbM2MT8