Red Bull introduceert nieuwe vloer op Silverstone

Na een aantal redelijk tegenvallende raceweekenden wil Red Bull de stijgende lijn in Silverstone gaan voortzetten. Max Verstappen en Sergio Perez krijgen dit weekend dan ook de beschikking over een aantal nieuwe onderdelen die ze omhoog moeten gaan helpen.

Meerdere teams introduceren dit weekend in het Verenigd Koninkrijk nieuwe onderdelen. Aangezien het circuit van Silverstone vlak bij veel fabrieken ligt, is het de ideale plek voor updates. Ook Red Bull heeft dat plan en ze introduceren nieuwe delen van de vloer. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze zowel de Floor Body als de Floor Edge hebben aangepast. Oftewel, ze hebben een groot deel van de vloer aangepast. In beide gevallen gaat het dan ook om een performance update.