Wat doet het weer in Silverstone?

Dit weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. Het belooft weer een groot spektakelstuk te worden, en de tribunes zullen uiteindelijk toch zo goed als vol zitten. De teams en de coureurs moeten wel naar de lucht krijgen.

Op vrijdag gaat het raceweekend van start met de gebruikelijke eerste twee vrije trainingen. Het wordt ongeveer 18 graden Celsius, maar een paraplu is geen overbodige luxe. Er is een grote kans op natte omstandigheden, en dat betekent dus dat er een buitje kan gaan vallen. De eerste vrije training kan nog droog gaan verlopen, maar in de middag zal het vermoedelijk weg gaan spetteren.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het wordt ongeveer 17 graden Celsius, en ook nu kan het mogelijk gaan regenen. Tijdens de derde vrije training kan het nog een beetje gaan regenen, maar de kwalificatie lijkt niet te worden geteisterd door regenbuien. Op de zondag staat de Grand Prix op het programma, en ook dan wordt het weer ongeveer 17 graden Celsius. Op deze dag kan het ook gaan spetteren, maar het is nog maar de vraag of dit voor een regenrace gaat zorgen. Dit kan voor een zeer spannende race gaan zorgen.