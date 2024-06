Red Bull Ring plaatst opvallende nieuwe grindbakken

Aankomend weekend wordt de Oostenrijkse Grand Prix verreden op de Red Bull Ring. Het circuit in Spielberg zorgt altijd voor spektakel, en voor dit jaar zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. De tijdelijke grindbakken zijn namelijk geplaatst voor aanstaand weekend.

In de voorgaande edities van de Oostenrijkse Grand Prix ging het veelvuldig over het overschrijden van de Track Limits. Het regende straffen, en daar was men niet altijd even blij mee. Om ervoor te zorgen dat er dit jaar minder straffen worden uitgedeeld, zijn er dus extra grindbakken geplaatst. Op de eerste foto's is te zien dat het gaat om bijzondere grindbakken in onder meer de laatste bocht. Het zijn eerder grindstroken die net naast de kerbstones zijn geplaatst. Het is dus wel de verwachting dat veel coureurs met een wiel in het grind terecht zullen komen.