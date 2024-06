FIA wilde smallere banden voor 2026: "Waren nerveus"

Autosportfederatie FIA trok eerder deze maand het doek van het nieuwe regelboek voor 2026. Ze kwamen met meer informatie over de nieuwe technische regels, maar qua banden hebben ze niet veel aangepast. De FIA onthult dat ze eigenlijk dunnere banden wilden introduceren.

De FIA heeft het doel om in 2026 lichtere auto's op de baan te hebben in de Formule 1. Ze willen dit met het nieuwe regelboek gaan bereiken, en daarvoor werd er ook naar de banden gekeken. Bandenleverancier Pirelli leek eerder niet zo positief te staan tegenover nieuwe bandenplannen. De banden blijven dan ook 18 inch, maar de FIA heeft het wel voor elkaar gekregen dat de banden vanaf 2026 iets smaller zijn.

Eigenlijk wilde de FIA veel verder gaan op dit gebied. Technisch directeur Jan Monchaux is daar heel eerlijk over als hij de zaak uitlegt aan de internationale media: "We willen niet dat de banden al vroeg in 2026 een zorg zijn. De nieuwe motoren lijken een enorme hoeveelheid vermogen te hebben. We waren gewoon een beetje nerveus om voor veel kleinere banden te gaan. Op een gegeven moment voerden we discussies om mogelijk naar banden van 16 inch te gaan, maar dat zou kunnen leiden tot oververhittingsproblemen. Dat zou het enige onderwerp zijn waar teams en mensen dan over zouden praten bij de start van 2026."