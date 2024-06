F1 Exhibition vanaf augustus te zien in Londen

De Formule 1 heeft weer een nieuwe locatie bekend gemaakt voor hun exclusieve tentoonstelling. De sport opende vorig jaar hun eigen tentoonstelling die de fans de kans geeft om bijzondere objecten uit de geschiedenis van de sport te bewonderen. Later dit jaar reist de F1 Exhibition af naar de Britse hoofdstad Londen.

De F1 Exhibition trok afgelopen maanden veel bezoekers. Op de tentoonstelling zijn allerlei bijzondere objecten te zien, zoals de overblijfselen van de Haas-bolide waarmee Romain Grosjean in 2020 in Bahrein door de vangrail vloog. De show beleefde zijn debuut in 2023 in Madrid, waarna de tentoonstelling doorreisde naar Wenen en Toronto. Vanaf 23 augustus is de F1 Exhibition te zien in het ExCel Centre in Londen, voor de Nederlandse fans is dat goed bereikbaar.