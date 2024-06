FIA deelt geheimzinnige beelden van 2026-auto

Autosportfederatie FIA komt later vandaag met groot nieuws. Vandaag deelt men namelijk de details van de nieuwe technische regels voor 2026. Waarschijnlijk kan de wereld dan voor het eerst een blik werpen op hoe de auto's er dan uit komen te zijn, zo valt op te maken uit een aankondiging.

Gisteravond deelde de FIA dat ze vandaag het doek gaan trekken van het nieuwe regelboek. De motorreglementen voor 2026 zijn al eventjes bekend, maar de technische regels zijn nog onduidelijk. Vanochtend deelde de FIA een nieuwe aankondigingsboodschap, en daarin zijn de contouren van de 2026-auto zichtbaar. Hieruit kan men opmaken dat de FIA later vandaag een concept deelt van hoe de wagens er in 2026 uit zullen zien.

The wait is almost over - Stay tuned ⏰

06.06.24 - 3.30pm CEST#FIA @F1 pic.twitter.com/uBbsu9Azdd