Zes Formule 1-teams reizen af naar Goodwood Festival of Speed

Over anderhalve maand staat het iconische Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Het evenement is altijd een bijzondere gebeurtenis met veel bijzondere racehelden en racewagens uit het heden en het verleden. Ruim de helft van de huidige Formule 1-teams zijn dit jaar aanwezig.

De organisatie had al eerder aangekondigd dat Williams en Red Bull Racing aanwezig zullen zijn bij het Festival of Speed. Nu is bekend geworden dat ook de teams van Ferrari, Mercedes, McLaren en Alpine aanwezig zullen zijn op het Britse landgoed. Welke coureurs in actie zullen komen, en welke auto's ze zullen besturen is nog redelijk onduidelijk. Williams stuurt coureurs Logan Sargeant, Alexander Albon, Lia Block en teambaas James Vowles de heuvel op in de klassieke FW08. Red Bull zal de RB17 voor het eerst aan het publiek tonen, maar het is niet helemaal duidelijk wie er in actie zullen komen.

We’re pleased to share that there will be a grand total of six #F1 teams in attendance at the 2024 Goodwood #FOS, with 49 constructors’ World Championships between them! https://t.co/ahxr6KipCl