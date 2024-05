Dag 3 in Monaco: Doffe diamant

Gisteren werd de Grand Prix van Monaco verreden. Op het klassieke circuit in de krappe straten van het ministaatje was de race niet bepaald spannend, maar werd er wel weer geschiedenis geschreven. De Grand Prix van Monaco is een parel van de internationale autosport, maar past het nog wel bij deze tijd?

Als je Monaco zegt, dan zeg je Formule 1. Het ministaatje verandert een paar weken in het jaar in een soort autosportwalhalla. De Grand Prix is één van de bekendste sportevenementen ter wereld, en iedereen die er toe doet wil erbij zijn. Op de zondag vindt de hoogmis plaats, en dan gaat alle aandacht uit naar de twintig coureurs op de baan. De race is onderdeel van de Triple Crown, het is een parel op de autosportkalender.

Triple Crown

Samen met de Indianapolis en de 24 uur van Le Mans vormt de Grand Prix van Monaco de Triple Crown. Als coureur doe je er eigenlijk pas echt toe als je één of meerdere van deze races hebt gewonnen. Slechts één coureur wist alle drie de races te winnen: Graham Hill. In Monaco winnen is niet makkelijk, maar vandaag de dag moet je daarvoor vooral goed presteren in de kwalificatie. Monaco is prachtig, maar het is nu eigenlijk een doffe diamant.

Moderne tijd?

Inhalen in Monaco is immers vrijwel onmogelijk, en de race was op de start na zeer saai. Er was amper spanning, er waren amper inhaalacties en alleen de pitstops zorgden voor spanning. Charles Leclerc won zijn thuisrace, maar die zege had hij op zaterdag eigenlijk al gepakt. Inhalen kan niet, en dat zorgt voor vragen. Past Monaco nog wel bij de huidige Formule 1, en moet er niet eens iets worden aangepast aan het circuit?

Glans

Eigenlijk voldoet het huidige Monaco niet meer aan de strenge eisen van de Formule 1. Men racet er eigenlijk alleen nog maar vanwege de historie. De huidige auto's zijn veel te groot voor de baan, en hierdoor kan een coureur zijn positie verdedigen door gewoon te blijven rijden. Veel prominenten stellen dat er iets moet veranderen, want eigenlijk kan dit niet meer. De race was saai, en na een paar rondjes had het publiek de jachtschepen en het casino wel gezien. De vraag is, moet de lay-out worden aangepast? Zo ja, waar moet dat dan gebeuren? Niemand had echt het antwoord, maar er moet wel snel iets gebeuren. Als men niets aanpast zal de glans van Monaco verdwijnen, en dat is zonde.