Piastri tevreden: "Fijn om op eerste startrij te starten"

In de kleuren van de legendarische Ayrton Senna wist Oscar Piastri een goede kwalificatie te rijden in Monaco. De Australische McLaren-coureur was snel, maar kwam net te kort voor de pole position. Hij was tevreden, en hij bleef enorm rustig na de kwalificatie.

De jonge Piastri is nog maar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar hij rijdt rond als een ervaren rot. Ook in de kwalificatie was er niets wat hem van zijn stuk kon brengen. Hij raakte heel eventjes de muur, maar dat verpestte zijn sessie niet. Hij ging als de brandweer, en hij voelde zich als een vis in het water in de krappe straten van Monaco. De pole zat er niet in, want Charles Leclerc was sneller.

Na afloop van de race bleef de Australiër rustig en kalm. Hij was blij met zijn resultaat, maar in gesprek met interviewer van dienst Loïc Duval bleef hij met beide benen op de grond staan: "Ik denk dat het met het tweede gedeelte van mijn eerste ronde, en de eerste helft van mijn tweede ronde wel gelukt was. Ik maakte een paar foutjes aan het einde, maar ik geef alle credits aan Charles. Hij is al het hele weekend snel, en ik dacht dat we heel dicht bij hem konden zitten. Het is fijn om op de eerste startrij te starten, in deze kleuren."