Wat doet het weer in Monaco?

Dit weekend wordt de Grand Prix van Monaco weer verreden. Het circuit in de straten van het ministaatje is enorm populair bij de coureurs en de teams, maar slecht weer kan altijd voor problemen zorgen. Het lijkt er echter niet op dat neerslag roet in het eten gaat gooien op zondag.

Op vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Op deze dag zal er zeker een wolkje in de lucht hangen, maar het lijkt er niet op dat er regen uit zal gaan vallen. Het wordt ongeveer 21 graden Celsius en de coureurs kunnen dus gewoon hun sessies gaan afwerken op een droge baan. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden, en dan kan het weerbeeld er anders uitzien.

Het wordt op zaterdag ook ongeveer 21 graden Celsius, maar er zal wel een klein kans op neerslag zijn. Ten noorden van Monaco kunnen er regenbuien ontstaan, en er is een kleine kans dat deze het circuit bereiken. Als dit gebeurt, dan kan het gaan regenen tijdens de belangrijke kwalificatie. De kans op een natte kwalificatie is ongeveer tien procent. Op zondag wordt de Grand Prix verreden, en het is dan droog en zonnig. Het wordt ongeveer 22 graden Celsius en het asfalt zal waarschijnlijk nog warmer zijn.