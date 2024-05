Familie Schumacher krijgt flinke schadevergoeding na nep-interview

De familie van Michael Schumacher heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen in Duitsland. De familie van de zevenvoudig wereldkampioen spande een rechtszaak aan tegen tijdschrift Die Aktuelle vanwege een nep-interview. De rechter stelt ze nu in gelijk en ze ontvangen 200.000 euro.

De legendarische Schumacher raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval. Schumacher is sinds zijn ongeval niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie doet er alles aan om zijn privacy te beschermen. Het Duitse roddeltijdschrift Die Aktuelle raakte vorig jaar in opspraak toen ze leken te stellen dat ze een exclusief interview met Schumacher hadden gehouden. Al snel werd duidelijk dat het om een door AI geschreven interview was en dat Schumacher hier natuurlijk niet bij betrokken was.

Het zorgde voor veel kritiek, en Die Aktuelle bood hun excuses aan en stuurde de hoofdredacteur weg. De familie van Schumacher liet het daar echter niet bijzitten en ze stapten naar de rechter. Deze week werd duidelijk wat de uitkomst van de zaak is. De familie van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen heeft de zaak gewonnen en de rechtbank heeft besloten dat ze 200.000 euro aan smartengeld zullen ontvangen. Het is een flinke tik voor Die Aktuelle, die veel kritiek ontvingen na de publicatie van vorig jaar.