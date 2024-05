F2 en F3 slaan Zandvoort ook in 2025 over

De Formule 2 en de Formule 3 hebben vandaag bekend gemaakt op welke circuits ze volgend jaar gaan rijden. Beide kalenders zijn nagenoeg hetzelfde gebleven als dit jaar het geval is. Dat betekent dus ook dat Zandvoort in 2025 zal worden overgeslagen door beide opstapklassen.

Zandvoort staat dit jaar niet op de kalender van de Formule 2 en de Formule 3, ook in 2025 is dit dus het geval. Het Formule 2-seizoen wordt volgend jaar afgetrapt in Australië, en daarna reizen ze ook af naar Bahrein, Jeddah, Imola, Monaco, Spanje, Oostenrijk, Silverstone, België, Hongarije, Monza, Bakoe, Qatar en Abu Dhabi. De Formule 3 begint ook in Australië, en verder rijden ze vrijwel alleen maar in Europa, alleen Bahrein vormt hier de uitzondering.

14 rounds. 28 races.



