Horner past lessen van Lauda toe: "Hij had gelijk"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner loopt al eventjes mee in de Formule 1. De Brit gebruikt veel van de dingen die hij in de afgelopen jaren heeft geleerd. Horner laat weten dat hij vandaag de dag nog steeds veel heeft aan een les die hij heeft geleerd van Niki Lauda.

Formule 1-legende Lauda was jarenlang betrokken bij het team van Mercedes. De drievoudig wereldkampioen was adviseur van de Duitse renstal en op de achtergrond speelde hij een belangrijke rol binnen het team. Bij Mercedes geeft men dan ook vaak aan dat ze de Oostenrijker nog regelmatig missen. Ook bij de andere teams hebben ze veel respect voor Lauda, Horner is daar dan ook duidelijk over.

Lessen

De Red Bull-teambaas legt namelijk uit dat hij een wijze les van Lauda nog steeds gebruikt. Horner legt eerlijk aan de internationale media uit waar het om gaat: "Niki was een slimme man en hij had gelijk. De dagen waarop je verliest zijn de dagen waarvan je het meeste leert, als je die lessen tenminste wil accepteren. Ik denk dat je altijd leert, zelfs bij de races wint kan je het beter doen. Uit onze analyses in Amerika bleek bijvoorbeeld dat we heel sterk waren op zaterdag, maar dat onze concurrenten terugkwamen op zondag."

Pushen

Horner wil dan ook niet dat zijn team rustig aan gaat doen. De Britse Red Bull-teambaas geeft aan dat zijn mensen altijd gefocust moeten blijven. Hij ziet dit als een belangrijke les voor het aanstaande seizoen waarin Red Bull de titels gaat verdedigen: "Je kan nooit op je lauweren rusten. Je moet vooruit blijven kijken. Je moet altijd blijven pushen, je moet voor je blijven kijken omdat de rest achter je kan rijden."